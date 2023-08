"Quello italiano è stato un mercato un po' particolare, sembra che abbia il freno a mano tirato, ma alla fine le squadre che dovevano fare certe operazioni le hanno comunque fatte". A dirlo è l'agente FIFA, Fabrizio Ferrari che a TMW Radio in con Radio Sportiva, ha detto: "Botto finale? Alla fine succederà qualcosa. Non so per esempio se la vicenda Lukaku avrà veramente questo termine, ma qualcosa succederà. Dubito fortemente che la Juve rimanga così com'è".

Benjamin Pavard all'Inter si può fare secondo lei?

"Pavard è un calciatore forte, che gioca in una delle migliori squadre del mondo e ha grande esperienza. Per me sarebbe un grande acquisto per l'Inter. Quando si parla così apertamente di un giocatore, vuol dire che l'interesse c'è davvero. Se vogliono confermarsi, a mio giudizio i nerazzurri devono andare a inserire in rosa un difensore di questo livello, anche perché c'è stato l'addio di Skriniar".