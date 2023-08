Nel corso dell'intervista rilasciata a L'Interista, Crescenzo Cecere ha aggiornato anche sulla situazione di Ebenezer Akinsanmiro, giovane difensore della Primavera nerazzurra per il quale si valuta una partenza in prestito come affermato dallo stesso procuratore: "È contento, ha fatto la preparazione con la prima squadra, ora è con la Primavera. Parliamo con la società valutando il meglio per lui: ha offerte sia da squadre di Serie A che di B, decideremo il suo futuro insieme alla società in questi giorni. È un giocatore che ha bisogno di essere valorizzato e di spazio.

Va benissimo anche la Primavera, ovviamente. Valuteremo appunto in questi giorni insieme all'Inter".