Ruud Krol rimane fedele al pronostico fatto quattro mesi fa per quel che riguarda la lotta scudetto: "Ho la stessa convinzione di dicembre: lo vincerà l'Inter, è la squadra più completa", ha assicurato l'ex difensore dell'Ajax e della Nazionale olandese a TuttoJuve.com. Prima di aggiungere alcuni pensieri sparsi sulle altre candidate al primo posto: "Purtroppo il Napoli ha perso un match importante contro la Fiorentina, lo avevo detto che era l'avversario più difficile da affrontare in questo momento - le sue parole -. Il Milan fa enorme fatica a far gol, lo ha dimostrato nelle ultime due partite. Gli unici giocatori in grado di trovare la via della rete con continuità sono Giroud, Leao, Kessie sui calci di rigore ed Hernandez. Juve? Non la taglio, è distante sei punti. Il vero problema è che ci sono tre squadre davanti, difficile che tutte insieme possano perdere punti".