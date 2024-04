Lotta, intensità e dinamismo. Molto equilibrio, poi la Fiorentina fa valere le maggiori qualità tecniche sopravanzando la Salernitana all'Arechi. Decisivo il guizzo dell'ivoriano Kouamé a dieci minuti dal 90esimo. Un acuto importantissimo per la viola, che tiene dunque attive le speranze per un piazzamento valido per la prossima Europa. Nel finale archivia la pratica Ikoné.