Kolo Muani toglie ancora le castagne dal fuoco bianconero con una doppietta (già 5 gol) e la Juventus s'impone a Como 2-1. La gara in avvio è piacevole e i lariani ci provano con grande insistenza, sfiorando il vantaggio con il tiro angolato di Nico Paz disinnescato da Di Gregorio. L'episodio che spezza l'equilibrio è di marca bianconera: Kolo Muani s'invola in contropiede, salta Dossena e trafigge Butez. Il Como reagisce trovando la via del pari con il classe 2004 Diao, ben assistito da Cutrone su una palla persa in uscita da Koopmeiners.

A meno di due minuti dal traguardo finale Kolo Mouani fa doppietta con un rigore calciato perfettamente. Dopo più di tre mesi la squadra di Motta torna a vincere due gare di fila.