Aitor Karanka, osservatore tecnico della UEFA, ha analizzato tatticamente la sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid proponendo le sue chiavi di lettura del match elogiando la prestazione di Marko Arnautovic, nominato non a caso miglior giocatore della partita: "Ha l'esperienza per giocare partite ad alto livello e in gare combattute; ha mostrato la sua comprensione del gioco. Sapeva come sfruttare gli spazi.

Man mano che la partita andava avanti, con più distanze che si aprivano tra difesa e centrocampo, è stato in grado di entrare in quegli spazi intermedi". Con questo, completa la sua analisi l'ex tecnico di Nottingham Forest e Granada e anche vice di José Mourinho al Real Madrid, Arna e la sua Inter si sono guadagnati la vittoria, offrendo allo stesso tempo una lezione agli allenatori su come, con movimenti intelligenti, una squadra può penetrare un muro basso.