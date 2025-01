Finisce 1-1 il derby di Torino: dodicesimo pareggio in stagione per la Juventus. Yildiz stappa il derby con una grande giocata: uno contro uno e sinistro angolatissimo che trafigge Milinkovic-Savic. I granata reagiscono cercando la via della rete e la trovano a fine primo tempo: Karamoh assiste Vlasic, che fa partire un fendente potentissimo, sul quale Di Gregorio non può nulla. Nel finale spazi aperti, ma il punteggio resta invariato.