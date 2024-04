Prima del fischio d'inizio del derby col Torino, Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dei piani futuri del club bianconero. Facendo capire che per il momento non è possibile fare proiezioni a lungo termine: "Col mister abbiamo parlato di tanti calciatori per il futuro, ma in questo momento non possiamo fare chissà quali piani, perché il nostro budget sarà determinato dall'entrata in Champions e quello ci determinerà tante cose. Sarà determinato da qualche cessione, se riusciremo a farla; altrimenti, ci sono troppe varabili adesso purtroppo per pianificare il futuro della Juventus. Io capisco, ma siamo arrivati a una situazione delicata, stiamo ripartendo e ci vuole un po' di pazienza".