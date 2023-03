Francesco Calvo, dirigente della Juventus, si è concesso ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: "Guardiamo sempre due classifiche, con o senza penalizzazione - le sue parole -. Ragioniamo partita per partita e per noi è importante vincere stasera. Dybala è stato un giocatore importante della Juve per 7 anni, ma ora è alla Roma e noi guardiamo al presente e al futuro. La causa con lui? Sono sempre sorpreso quando escono sui giornali atti coperti da vincolo. Sono in mano ai nostri avvocati, ma nessuno di questi è stato vagliato da un giudice e al momento non possiamo dire di più".