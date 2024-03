"L'entusiasmo bisogna ritrovarlo perchè è quello che ci ha portato finora a fare dei buoni risultati, a parte un po' il girone di ritorno dove sicuramente non sono mancate tanto le prestazioni, ma sono mancati i risultati". Ha esordito così Massimiliano Allegri a DAZN prima del fischio d'inizio di Lazio-Juventus, match che come afferma l'allenatore bianconero fa riprendere "il cammino che ci porterà alla fine della stagione. Una partita difficile, bisogna iniziare a fare una vittoria e speriamo di farla oggi".

Come ci arrivate oggi?

"Arriviamo in un momento dopo un periodo in cui siamo stati attaccati all'Inter. Due risultati ci hanno allontanati, ora di molto. E soprattutto abbiamo perso punti di vantaggio su chi ci insegue. L'ho sempre detto, bisognava guardare la quinta. Ora abbiamo nove partite, abbiamo otto punti di vantaggio sulla Roma e dobbiamo guardare questo, ma dobbiamo fare un passettino alla volta. Oggi è importante fare una bella prestazione che ci servirà per preparare al meglio la partita di martedì".