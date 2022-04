Ha visto rassegnazione dopo il ko contro l’Inter?

"Domenica abbiamo perso scontro diretto che ci avrebbe permesso di ambire allo scudetto, infatti l’Inter resta la favorita per lo Scudetto. Il contraccolpo è stato forte. Ovvio che il mondo poi ti crolla un po’ addosso. Ragazzi molto bravi, lucidi abbiamo tirato molto in porta non concedendo quasi nulla. Questa era una partita da vincere per consolidare il quarto posto".

Dybala è un tuo pupillo, perché lascerà la Juventus?

"Ci sono storie che nascono e finiscono. Fa parte della vita. La società è stata chiara, valutiamo le cose insieme. Paulo si sta impegnando molto nonostante gli infortuni che avuto. Può darci ancora molto fino a fine stagione. E poi si sta rivelando un grande professionista".