Thiago Motta non vuole spendere energie per pensare al Mondiale per Club, troppo lontano per occupare i suoi pensieri. All'indomani del sorteggio di Miami, che ha collocato la Juve nel girone G con Manchester City, Wydad e Al Ain, il tecnico italo-brasiliano ha risposto così a precisa domanda sul torneo che si svolgerà tra giugno e luglio negli Stati Uniti: "Oggi pensiamo al Bologna. Sarà una bella competizione, ci saranno delle bellissime partite da affrontare, da oggi fino a lì manca tantissimo - le sue parole -. Manca ancora tantissimo e quando arriverà saremo pronti e daremo il nostro massimo per competere e ottenere il risultato".