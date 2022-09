Quanto vale la Juve dopo il mercato? Di fronte a questa domanda, inevitabile il giorno dopo la chiusura della sessione estiva, Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha preferito non sbottonarsi, evitando di fare paragoni con le due milanesi: "Pensiamo solo a giocare, a fine stagione si darà un giudizio - le sue parole -. Adesso ci mancano Pogba e Chiesa, per esempio, poi in una stagione ci sono sempre imprevisti che bisogna saper gestire. Non possiamo dire qualcosa ora. Cosa cambierebbe, se dicessi che la Juve è meglio di Inter e Milan? Si parla sempre per sentito dire in Italia".