Archiviata la delusione per la sconfitta contro l'Inter, riparte da Cagliari la Juventus di Massimiliano Allegri. Prima del match dell'Unipol Domus, il tecnico bianconero torna in conferenza stampa su quanto avvenuto domenica, dove è arrivata una sconfitta forse non meritata per quanto espresso sul campo. Cosa deve fare ora la sua squadra? "Battendo l'Inter avevi una piccola speranza per lo Scudetto, però dovevi vincere tutte le partite che è impossibile. Ora bisogna svoltare e fare più punti possibili, però domani abbiamo una partita complicata perché nel giro di una settimana si rischia di passare da lottare per lo scudetto ad avere la Roma vicina. Rimpianti? Rimpianti nella vita non se ne devono avere. Siamo quarti e ci meritiamo di essere quarti, abbiamo avuto un'occasione importante con l'inter e non l'abbiamo sfruttata. Il resto è tutta aria fritta. Di cosa si parla? Di niente".