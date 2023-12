Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la rocambolesca vittoria col Monza, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri festeggia per la vetta momentanea della classifica ma sottolinea come il campionato è ancora lungo e chi è indietro non è ancora tagliato fuori dalla corsa: "Può rientrare il Napoli come il Milan, il calendario è lungo e con un filotto di vittorie si può ritornare in alto. Bisogna cavalcare questo momento, soprattutto deve farlo l'ambiente che deve dare fiducia".

Anche in conferenza stampa Allegri frena di fronte all'ipotesi tricolore: "Non si può sdoganare la parola Scudetto perchè dobbiamo lavorare sui nostri limiti. Non dobbiamo accontentarci ma avere la voglia di migliorarsi perchè vincere le partite in questo campionato non è mai facile e il Monza lo ha dimostrato".