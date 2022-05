Tra le squadre a cui è stato accostato Paulo Dybala c'è anche la Roma. A ilbianconero.com, l'ex portiere giallorosso Julio Sergio ha commentato la possibilità che l'argentino prenda la via della capitale. "È un grande giocatore ma ci sono molte valutazioni da fare, non è un calciatore che costa poco. Bisogna anche vedere se rientrerebbe nel modo di giocare dell’allenatore. È un grande giocatore, se pensano che possa dare un contributo alla squadra ben venga. Chi favorito per lo Scudetto? È difficile. Possono accadere degli sbagli come ha fatto l’Inter e tutto può cambiare. Se il Milan non se lo lascia scappare è favorita ma secondo me lo decideranno all’ultima giornata".