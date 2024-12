Jorge Mendes, uno degli agenti più celebri al mondo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, durante la quale ha affrontato il tema delle critiche alla categoria alla quale appartiene, quella appunto degli agenti sportivi: "Gli agenti sono coloro che si preoccupano del giocatore, che cercano di aiutarlo, sostenerlo e consigliarlo in tutte le fasi della sua carriera e anche della sua vita. Sapete, per esempio, che il 90% dei giocatori finanziariamente indipendenti finisce per perdere tutto o quasi tutto quello che ha accumulato nel corso della sua carriera? Questo dato preoccupante evidenzia sempre di più la necessità, almeno per la maggior parte dei giocatori, di evitare i cosiddetti amici occasionali e gli affari estemporanei. È invece importante che si affidino a persone serie, competenti, oneste e professionali, in modo da essere protetti e concentrarsi esclusivamente sull’attività che svolgono, cioè giocare a calcio".

Il procuratore di Cristiano Ronaldo parla anche del mercato italiano e delle sue difficoltà: "L’Italia deve puntare sui giovani. Ho sempre difeso l’attenzione per i giovani, che a volte hanno più talento della maggior parte degli altri. Il punto è che hanno solo bisogno di un’opportunità, in Italia o in qualsiasi altro Paese. Un giovane non può essere penalizzato solo perché è giovane. Io dico spesso che la cosa più importante per un giocatore è, senza dubbio, l’allenatore".