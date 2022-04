Intervistato da Sky Sport, l'ex giocatore di Antonio Conte ai tempi del Chelsea, John Terry ha risposto proprio sull'ex manager dell'Inter, oggi alla guida degli Spurs, esprimendo parole al miele: "Ho amato il periodo con Antonio e mi dispiace molto che non abbiamo potuto lavorare insieme per più tempo. Quando è arrivato, io ero titolare. Poi mi sono infortunato e sono uscito dall’undici iniziale. Ricordo una conversazione con lui, nel suo ufficio, durante la quale mi disse: ‘Mi dispiace dover fare giocare qualcun altro’, io gli risposi: ‘Mister, va bene così. Se hai bisogno di me, io sono qui. Mi allenerò e darò tutto per te e per il club’. Avevamo un rapporto davvero bello. Sono stato fortunato ad averlo come allenatore, lo adoravo. Gli devo la miglior condizione fisica di sempre perché mi ha vietato biscotti e bevande gassate. Quello che ora sta praticamente facendo al Tottenham. Antonio è un grande manager e una bellissima persona".