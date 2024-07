Intervenuto ai microfoni di News.superscommesse.it l’ex calciatore Jeda ha parlato dell’Inter e della lotta scudetto.

"L'Inter è sicuramente la squadra da battere anche quest'anno - le sue parole -. Come organico è la migliore di tutte: non solo per quanto riguarda i titolari, ma anche e soprattutto per chi subentrerà a gara in corso. Squadra completa sotto tutti i punti di vista. Vedo nella Juventus e nel Milan le principali avversarie dei nerazzurri, inserirei anche il Napoli tra le pretendenti al titolo. Un po' più staccate Roma e Atalanta, anche loro sicure protagoniste della Serie A".