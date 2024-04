Prosegue il percorso di crescita di Franco Carboni, laterale mancino di proprietà dell'Inter che a gennaio si è trasferito in prestito dal Monza alla Ternana per trovare maggior continuità. Una scelta che ha pagato, secondo Mariano Izco, ex centrocampista che al Catania ha condiviso lo spogliatoio con il padre del classe 2005: "Sta lottando per la salvezza, sta crescendo e facendo molto bene - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Ha tanto margine di miglioramento. Sono contento. In estate tornerà all’Inter e li si valuterà cosa è meglio per lui. Il cambio d'agente? Vuole salvarsi con la Ternana e non pensa ad altro. Oggi non ha ancora firmato con nessuno, proprio come suo fratello Valentin".