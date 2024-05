Nel corso del post-partita di Roma-Juventus, Andrea Stramaccioni ha parlato anche del possibile futuro allenatore dei bianconeri, citando due ex nerazzurri. "Il filone del 3-5-2 sarebbe allegriano o contiano. Non so nemmeno se Antonio vedrebbe un Conte-bis alla Juve - dice Stramaccioni -. Sicuramente Thiago Motta può mettere tutti d'accordo perché Giuntoli fece una scelta 'giochista' con Spalletti e Thiago Motta mi ricorda un giovane Spalletti. Darebbe entusiasmo, alle volte nelle piazze serve. Conferma di Allegri? L'unica cosa su cui avrei dei dubbi è su quanto entusiasmo ripartirebbe l'ambiente tenendo Allegri. Al primo pareggio...".