Un unico grande caso da moviola ieri in Sassuolo-Inter: il pareggio dell'Inter annullato per fuorigioco nel recupero del primo tempo, dopo un lungo check fra Marchetti e il Var Valeri.

Ma perché il check è stato così lungo? Come spiega la Gazzetta dello Sport, Lautaro che insacca è in offside sul tiro di Carlos Augusto deviato da Toljan, palesemente non una giocata che sana la posizione dell'attaccante argentino, qualche decina di centimetri oltre il penultimo difendente neroverde, Kumbulla.