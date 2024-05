Dopo il pareggio in casa contro il Lecce, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dove è stato interpellato anche su quanto avvenuto ieri al Mapei Stadium dove il Sassuolo ha ottenuto il colpaccio a spese dell'Inter. Per il mister testaccino, però, quello ottenuto dalla squadra neroverde, considerate le circostanze, non è un risultato così clamoroso: "Non mi stupisce il risultato. Ci sono squadre con acqua alla gola che danno tutto, e altre che hanno lottato su più fronti per tutto l’anno che ci sta sbaglino qualcosa durante una partita”, ha commentato Ranieri con la consueta signorilità.

