Prestazione deludente dei nerazzurri, come confermano anche le pagelle della Gazzetta dello Sport.

6 Audero Si allunga bene in tuffo su Lipani, di fatto la sua partita finisce qui. Non era questo il modo che sognava per prendersi un po' di spazio.

5,5 Pavard Molto propositivo anche se mai incisivo: non è proprio serata da manovra avvolgente, questa. Molto nervoso nel finale, senza motivo.

6 de Vrij Una gran chiusura in avvio, ottimo senso dell'anticipo su Pinamonti: non demerita, anche se per una volta partecipa poco alla costruzione.

6 Bastoni Il tocco sotto con cui pesca Sanchez nel primo tempo è un gioiello e non lo cancelli mica, pur dentro una serata così. Poi, la solita sostituzione.

4,5 Dumfries Sciagurato due volte, con il pallone perso che causa il gol del Sassuolo e con l'occasione fallita calciando malissimo. Sicuri di procedere al rinnovo?

6 Frattesi Si sbatte, si ferma per un problema all'occhio, si butta dentro ma viene servito poco e male. La voglia a lui non manca.

6 Asllani Un bel pallone di prima a Dumfries, un altro a Carlos Augusto: quando decide di velocizzare, lo fa bene.

5 Mkhitaryan Almeno con un paio di marce che proprio non entrano. In versione ridotta rispetto al centrocampista dominante di tutta la stagione.

5,5 Carlos Augusto Non ha la qualità di Dimarco e si sa. Ma stavolta manca anche sul piano dell'impatto fisico, non creando mai superiorità numerica in fascia.

5 Martínez Non è periodo, il Var gli toglie un gol che manca da oltre due mesi. La gamba non è leggera come al solito, gli manca quasi sempre lo spunto.

5 Sánchez Una conclusione centrale in girata, di fatto l'unico tiro in porta dell'Inter. Poi il solito infinito fumo, ma nulla di concreto, neppure da trequartista.

5,5 Arnautovic Primo pallone, scivola. Poco più tardi, anticipato sotto porta da Kumbulla. Non incide, neppure stavolta: è uno spunto di mercato?

6 Buchanan Ha un passo rapidissimo, sui primi passi va via quasi sempre. Ancora una volta in fascia sinistra: ma non era stato preso per giocare a destra?

6 Cuadrado È lui a costruire l'unica occasione dell'Inter della ripresa, con un bel pallone servito ad Arnautovic. E si prende pure un coro dai tifosi.

6 Barella Nulla di decisivo.

6 Klaassen Una buona apertura per Sanchez.

5,5 Inzaghi Dura trovare motivazioni: lui ci prova dando spazio a chi meno ne ha avuto, ma l'aria di festa è contagiosa ed evidentemente ancora non smaltita.