C'è un duello di mercato che si prefigura sull'asse Milano-Liverpool: secondo il quotidiano AS, infatti, l'Inter e i Reds sono pronti a contendersi Alberto Moleiro, 20enne fantasista nato a Santa Cruz de Tenerife e militante nel Las Palmas, società con la quale ha un contratto fino al 2026. La sua clausola rescissoria è di 60 milioni di euro, ma il Las Palmas sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro. Anche Betis e Villarreal sono attenti a ogni movimento.

Moleiro è l'asset principale sul piano della rosa dell'Unión Deportiva Las Palmas e il suo trasferimento porterebbe nelle casse del club un'importante iniezione economica. Qualora Inter e Liverpool dovessero tentare l'affondo, il club delle Canarie sarà ben felice di aprire loro le porte. Sperando anche nell'eventuale effetto benefico che potrebbe avere la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che potrebbero rappresentare per lui un'importante vetrina e far lievitare la sua quotazione. Se Moleiro si distinguerà nella competizione a cinque cerchi, il Las Palmas potrebbe dare vita ad una vera e propria asta per ottenere il massimo profitto.

