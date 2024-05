Insieme a Lautaro Martinez c'è anche la moglie Agustina Gandolfo ospite di Che tempo che fa sulle frequenze di Nove: "Sorride poco? Con i bimbi è cambiato, è un marito troppo ordinato. Deve avere tutto sotto controllo per andare a letto e in ordine. Tutto piegato, tutto ordinato. Tutto deve essere perfetto e allineato. Lui ora è molto tranquillo, prima si arrabbiava per tutto. Quando guidava, adesso è molto più sereno. Se sono interista? Sì certo".