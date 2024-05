Come noto, il tifo organizzato del Milan ha disertato la gara contro il Genoa. Quest'oggi, attraverso la propria fanzine, la Curva Sud Milano ha pubblicato una nota lunga e pesante nella quale inchioda in modo particolare la dirigenza per l'operato delle stagioni post-Scudetto, rimproverando una serie di errori culminati la sera del derby che ha consegnato lo Scudetto all'Inter, come si legge nel seguente stralcio: "Siamo al tramonto di una stagione mediocre e deludente che avrebbe potuto vivere un finale migliore ma sono stati fatti tutti gli errori possibili, anche in panchina, per finirla nel peggiore dei modi; abbiamo patito l'eliminazione in Europa League da parte di un'italiana e nessuna voce si è alzata dalla società per dire qualcosa a un popolo rossonero che, ancora una volta, ci aveva creduto e aveva spinto il Milan fino al fischio finale. Abbiamo visto le m**de festeggiare il campionato nel derby e abbiamo dovuto ascoltare parole della dirigenza rossonera che ci hanno fatto imbestialire, perché a tutto davvero c'è un limite".

Il direttivo del tifo rossonero rincara la dose: "Ora però la nostra pazienza è finita, perché crediamo che in questi due anni di aver dato la massima fiducia alla società e il massimo supporto alla squadra ed è arrivato il momento della chiarezza, di sapere finalmente quali siano le reali intenzioni della proprietà, se davvero le sue ambizioni coincidono con quelle del popolo milanista che oggi è stufo di dover solamente partecipare, di doversi accontentare di un piazzamento in Champions quando ben altro chiede e merita la storia e la tradizione del Milan.