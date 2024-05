L'Inter proverà a rinforzare l'attacco della prossima stagione. Anche SportMediaset conferma la strategia di mercato nerazzurra, dando seguito alle parole di Inzaghi nel post partita del Mapei Stadium. Taremi andrà a coprire il buco in rosa generato dall'addio di Sanchez mentre Arnautovic, che ha ancora un anno di contratto, secondo l'emittente appare "molto difficile da piazzare per età e ingaggio".

Gudmundsson rappresenterebbe l'upgrade perfetto per il pacchetto offensivo, ma per arrivare all'islandese del Genoa servirà fare cassa con una cessione che porti soldi freschi: in quest'ottica Dumfries è l'indiziato principale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!