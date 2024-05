Cristiano Giuntoli, Fotball Director della Juventus, ha parlato a DAZN prima della sfida tra la Roma e i bianconeri: "Intanto voglio dire che il 5 maggio per noi juventini è sempre un piacere ricordarlo, a Roma. In cosa consiste, consiste nel cercare di ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati, questo sarebbe un grande obiettivo, il futuro è nelle nostre mani e cerchiamo di fare il massimo e portare a casa i punti necessari per raggiungerlo il prima possibile", ha concluso.