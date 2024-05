Dopo il pareggio contro la Cremonese e soprattutto dopo la cerimonia di premiazione per il primo posto nel campionato di Serie B, Fabio Pecchia, allenatore del neopromosso Parma, parla in conferenza stampa proiettandosi già con la mente alla prossima massima serie, che vedrà i ducali in griglia di partenza dopo tre stagioni: "C'è voglia da parte di tutti di affrontare il campionato di Serie A. Vogliamo confrontarci con la massima serie. Ora festeggiamo, poi prepareremo il futuro".