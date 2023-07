Dopo la sconfitta per 5-1 patita dalla Nazionale ucraina contro la Spagna nella semifinale degli Europei Under 21 Anatoliy Trubin, il portiere desiderato dall'Inter, è finito nel mirino delle critiche degli addetti ai lavori. Non è tenero il giudizio offerto dall'ex attaccante Ivan Getsko: "Il nostro portiere ancora una volta non ci ha aiutati in un momento cruciale.

Almeno due gol li ha sulla sua coscienza. La cosa che mi fa sorridere è quando, dopo una parata riuscita di Trubin in qualche partita, compaiono subito notizie secondo cui i giganti del calcio europeo vogliono comprarlo. Forse, in futuro, Anatoliy finirà in qualche top club, ma per ora deve ancora lavorare e lavorare per eliminare le carenze".