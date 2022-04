Come affronterà Dusan Vlahovic la partita di stasera contro l'Inter? "Stiamo parlando di un ragazzo del 2000 ma è un fenomeno dal punto di vista della fame, della cultura del lavoro e vuole diventare un campione" assicura Vincenzo Italiano, ex tecnico del serbo, ai microfoni di DAZN. "Sono convinto che avrà preparato bene la partita di stasera, farò il tifo per lui" le parole dell'allenatore della Fiorentina.