"In questa stagione ci sono due campionati diversi, uno che parte adesso e che finisce a novembre e poi a gennaio ne inizia un altro. Dobbiamo essere bravi e fare in apnea questi primi mesi, poi alla ripresa si vedrà". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di vigilia del debutto in campionato di domani contro la Cremonese (inizio ore 18:30 al Franchi). "La Champions? Non abbiamo mai parlato di obiettivi stagionali, poi se i ragazzi hanno dei sogni è solo un bene. Alimentare i sogni è fantastico, quindi avere giocatori ambiziosi mi fa piacere".

Italiano si è soffermato anche sul rinnovo di Nikola Milenkovic, accostato a più riprese ai piani di mercato dell'Inter e della Juve: "Il popolo viola deve essere felice della sua scelta. Poteva ambire a qualcosa di diverso, ma ha deciso di continuare a sognare con questa maglia ed è una soddisfazione, per me ma anche per tutti gli altri. Deve ancora migliorare, guai se si adagia perché è giovane e lo sa anche lui. L'anno scorso quando sono arrivato faceva gol a ogni corner, l'abbiamo fatto rimanere e non ha più segnato. Per cui gli ho detto di riprendere quell'abitudine, ce l'ha nelle sue qualità e repertorio. Mi auguro che anche lui abbia voglia di crescere e migliorare insieme a tutti noi".