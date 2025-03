Luciano Spalletti corre ai ripari e annuncia una nuova convocazione per rinforzare le corsie esterne. Viste le non ottime condizioni fisiche della juventino Andrea Cambiaso, il ct della Nazionale ha deciso di chiamare ai suoi ordini anche l'ex interista Raoul Bellanova: il laterale dell'Atalanta si aggregherà da domani al gruppo azzurro in vista della doppia sfida con la Germania valida per i quarti di finale di Nations League.