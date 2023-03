Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro Malta, il ct dell'Italia Roberto Mancini analizza così la sfida: "All'inizio c'era qualcosa che non andava bene, siamo stati bravi a sbloccare il risultato perché queste sono partite che poi possono mettersi male. Siamo riusciti a vincere, ma il gioco secondo me non è stato un granché. Ci sono stati otto cambi ed è vero, ma i ragazzi giocano tante partite ed è importante avere giocatori freschi. Secondo me possiamo e dobbiamo fare meglio, al di là del risultato che era la cosa più importante. Su cosa lavoreremo adesso? Lavorare è una parola grossa perché tempo non c'è, abbiamo tempo solo per farli recuperare e per preparare qualcosina, tempo non ce n'è".