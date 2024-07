Massimiliano Fedriga, governatore della regione Friuli Venezia-Giulia, ha confermato la disponibilità dell'amministrazione regionale a dare il suo patrocinio per la partita di Nations League in programma il prossimo 14 ottobre tra Italia e Israele a Udine, dopo che il sindaco della città friulana Alberto Felice De Toni aveva espresso parere negativo considerando l'evento "divisivo".

Queste le parole di Fedriga: "Con soddisfazione e orgoglio la Regione Friuli Venezia Giulia patrocinerà la partita Italia-Israele, come avviene regolarmente per eventi internazionali di questa rilevanza. La decisione, già annunciata, è ora concretizzata dando risposta positiva alla richiesta della Federazione italiana gioco calcio ed è stata assunta con la convinzione che, nello sport, non debba esserci spazio per alcun tipo di discriminazione".