L'amichevole tra Italia e Bosnia inizialmente programmata per l'8 giugno si giocherà invece il 9 giugno alle 20.45 allo stadio Castellani di Empoli. A comunicarlo è stata oggi la Federcalcio.

Il giorno successivo gli azzurri di Luciano Spalletti partiranno invece per la Germania dove il 15 giugno sono attesi a Dortmund per l'esordio contro l'Albania nei campionati europei. I convocati del ct per la rassegna verranno comunicati il 7 giugno.