Il campionato di calcio di Serie A non era così combattuto da anni, ma il calcio professionistico va ben oltre i risultati in campo. Per questo i club sono oggi più che mai attenti alla propria immagine di brand, dentro e fuori i confini nazionali. I dati 'YouGov FootballIndex' aiutano a monitorare alcuni dei più importanti aspetti di branding di una squadra di calcio.

In Italia il Milan si posiziona in vetta alla classifica tenendo in considerazione anche i più importanti club mondiali. Il secondo gradino del podio è occupato dall’Inter, che rafforza il suo percepito di brand rispetto alla stagione 2020/21. La Juventus, pur restando in terza posizione vede una riduzione rilevante del proprio score di salute del brand. Il Napoli è in crescita e si assesta quarto posto tra le italiane, subito dopo il Real Madrid, mentre la Roma è in quinta posizione fra le Italiane e ottava nel ranking generale.

Negli USA e in Cina i movimenti di mercato dell’estate di grandi campioni (Cristiano Ronaldo al Manchester United e Lionel Messi al PSG) e le prestazioni in Champions league (Chelsea e Manchester City hanno disputato la finale) hanno influito in modo significativo sul ranking FootballIndex. Manchester Utd, Manchester City, Chelsea e PSG crescono, infatti, significativamente sia in USA che in Cina. Vi è tuttavia un’eccezione degna di nota: il Barcellona rafforza la sua terza posizione negli States, nonostante la partenza della Pulce.

Per quanto riguarda le big italiane in questi due mercati, USA e Cina, si può notare una maggiore sensibilità del primo. Gli americani riconoscono il buon momento che stanno passando Milan e Inter, le difficoltà della Juventus, mentre rimane stabile il percepito della Roma. Altra storia per i cinesi, che continuano a vedere di buon occhio i club meneghini, dietro soltanto a Real e Barça, in grado di mantenere il proprio vantaggio su club quali Manchester United e Bayern. La Juventus perde qualche posizione in Cina, assestandosi ottava, ma non subisce, tuttavia, un danno significato all’immagine del proprio brand. La Roma mantiene un posizionamento stabile precedendo il Borussia Dortmund.