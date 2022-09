Protagonista di un assist al millimetro per Raspadori nel successo del Meazza contro l'Inghilterra, Leonardo Bonucci ha affidato così le proprie sensazioni ai microfoni del canale ufficiale della FIGC: "È una vittoria che ci voleva, si era un po' perso l'entusiasmo che avevamo ritrovato dopo l'Europeo. Una rondine non fa primavera: è un punto di partenza, ma quando vinci lavorare è più facile. Adesso ci aspetta una gara difficile in Ungheria: loro hanno un'occasione storica, dovremo essere bravi noi a portare a casa la vittoria per qualificarci alle Final Four".