Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia, analizza ai microfoni di Rai Sport la sconfitta rimediata oggi dagli azzurri sul campo dell'Austria in amichevole: "Non eravamo quelli di sempre soprattutto nella prima parte del primo tempo quando abbiamo sbagliato tanto permettendogli di creare occasioni mentre noi non siamo stati abbastanza cattivi nella prima occasione avuta. Queste partite ci servono per crescere e imparare".