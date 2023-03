Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha ammesso che esiste la possibilità che in futuro si possano vedere altri oriundi in azzurro dopo Mateo Retegui: "Sì, è una possibilità. Abbiamo una percentuale minima di giocatori in Serie A. Nella Svizzera 15 su 20 sono oriundi. Il Belgio uguale. Francia, Germania, Inghilterra pescano tra gli oriundi. Noi fino a un tot di anni fa avevamo giocatori forti e non ne avevamo bisogno. Le altre hanno fatto coso con noi, spesso ci hanno tolto giocatori che abbiamo cresciuto e lo faremo anche noi", le parole raccolte da TMW.