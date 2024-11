Amir Ghalenoei, ct dell'Iran, chiama a raccolta tifosi e critica per spingere la nazionale di Mehdi Taremi verso il Mondiale 2026: "Siamo in una fase critica - la sue parole in conferenza stampa prima della sfida con la Corea del Nord -. Se vinciamo le prossime due partite, la nostra qualificazione sarà quasi certa, e forse saremo la prima squadra ad approdare alla Coppa del Mondo. Le critiche? Non stiamo dicendo che siamo impeccabili, abbiamo dei difetti, ma non possiamo ignorare gli sforzi dei giocatori. Siamo in buone condizioni, sia mentali che fisiche. L’altro giorno ho parlato con i giocatori e ho detto loro di non pensare alla partita con il Qatar ma solo alla prossima".