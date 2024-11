Amir Ghalenoei, ct dell'Iran, ha analizzato lucidamente il 3-2 pazzo con cui la sua Nazionale ha regolato la Corea del Nord al New Laos National Stadium: "Penso che il calcio oggi ci abbia insegnato una lezione - le parole del ct dell'Iran riportate dall'agenzia di stampa Tasnim -. Abbiamo giocato due tempi opposti: nel primo abbiamo fatto una grande partita, siamo riusciti a segnare tre gol, senza concedere nulla. All'intervallo ho avvisato la squadra di scendere in campo come se fossimo sul pareggio, sottolineando la pericolosità dell'avversario. Purtroppo, dopo l'espulsione (di Khalilzade, ndr) e l'autogol (di Taremi, ndr) la concentrazione si è abbassata. Nel secondo tempo siamo stati fortunati a mantenere i tre punti. La squadra coreana ha giocato in modo fantastico in superiorità numerica, congratulazioni all'allenatore di questa squadra. Sono felice di aver ottenuto questi tre punti importanti, da domani penseremo al Kirghizistan".