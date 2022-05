Potendo rigiocare una partita della stagione, Simone Inzaghi non ha avuto dubbi nello scegliere la gara d'andata di ottavi di finale di Champions con il Liverpool. Una risposta che l'allenatore nerazzurro aveva dato qualche settimana fa e che aveva inevitabilmente spiazzato gli interlocutori. Domanda alla quale i colleghi presenti oggi in conferenza sono tornati per capire le ragioni di una risposta che fa 'a pugni' con l'attuale classifica di Serie A che vede il Milan capolista a +2 dai nerazzurri, quindi in grado di decidere il destino di entrambe le milanesi: "Ho risposto a una domanda: per come la squadra ha giocato ho il rimpianto per quella perché lo 0-2 non era meritato. Abbiamo giocato la Champions per andare agli ottavi e sappiamo che le due gare col Liverpool ci hanno fatto perdere qualche punto e qualche giocatore. Magari avremmo qualche punto in più, ma sono contento del percorso fatto. Vedremo domani se sarà decisivo o no ma sono contento dei successi in Supercoppa e Coppa Italia" ha spiegato il piacentino.