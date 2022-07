Intervistato da DAZN, Simone Inzaghi ha ribadito quanto sia importante per lui aver a disposizione Romelu Lukaku per tutta la stagione, dopo l'addio spiazzante dello scorso agosto: "E' un ragazzo che ha tantissimo entusiasmo, l'anno scorso ha fatto un'altra scelta ma poi c'è stata la possibilità di tornare e la società è stata brava a coglierla - dice il tecnico piacentino -. Sono molto soddisfatto di averlo qua, l'anno scorso siamo stati il miglior attacco del campionato, ora con Romelu avremo nuove soluzioni in più".