Dopo Federico Dimarco, anche l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi si è fermato ad introdurre a Sport Mediaset l'eurosfida di domani contro l'Atletico Madrid dopo l'andata vinta dai nerazzurri per 1-0.

Loro vogliono la rivincita. Come si gestisce questo?

"Il risultato dell’andata ci dà sicuramente un piccolo vantaggio ma non staremo a speculare o a gestire. Cercheremo di fare la nostra partita sapendo che troveremo un avversario molto forte che in casa si trasforma. Il percorso nella Liga fa capire che squadra è qui l’Atletico".

È un’Inter perfetta. Questa squadre, che lei vive ogni giorno, può arrivare fino in fondo alla Champions di nuovo?

"Questo è chiaramente il nostro augurio. Sappiamo quale è stato il nostro percorso in questi tre anni. Abbiamo sempre ottenuto gli ottavi, cosa non scontata negli ultimi 10 anni della storia dell'Inter. Sappiamo che abbiamo questa partita contro un avversario molto forte e sappiamo che all’andata abbiamo fatto una buona gara ma che domani sera ci vorrà qualcosa in più".

Qui l’Atletico si trasforma, è pronto anche ad una battaglia di nervi?

"La squadra sa che dovremo essere super concentrati sapendo ciò che troveremo. L'Atletico qui è molto, molto forte e noi in questi due giorni e mezzo ci siamo preparati come meglio abbiamo potuto".