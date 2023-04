Soddisfazione per Simone Inzaghi che oggi ha conquistato la semifinale di Champions League alla guida della sua Inter. L'allenatore analizza così ai microfoni di Sky Sport il 3-3 di stasera contro il Benfica: "Una dedica per questo traguardo? È un grande traguardo per tutta l'Inter, lo aspettava da tanto tempo. Sono felice per i ragazzi che in un calendario folle con tanti infortuni e squalifiche siamo in semifinale di Champions e di Coppa Italia. Abbiamo incontrato una squadra di grandissimo valore che siamo stati bravi a eliminare, in otto mesi aveva perso due partite. Abbiamo approcciato bene la gara e secondo me poi l'abbiamo gestita bene nel secondo tempo".

Cosa significa un derby in semifinale?

"Un grandissimo traguardo, uno stimolo in più. Siamo stati bravissimi noi e il Milan. Sappiamo che prima abbiamo una semifinale di Coppa Italia e tante gare in campionato. Quando ci sono stati i sorteggi a fine agosto eravamo molto lontani, ora vogliamo giocarcela nel migliore dei modi".

Forse fa bene anche a lei essere in discussione?

"Si cerca sempre di lavorare per il bene dell'inter, per i nostri tifosi che stasera sono stati importantissimi. Sappiamo che le critiche ci saranno sempre, ma è giusto valutarle nel modo migliore".