Torna al ko l'Inter che perde 2-0 allo Stadium contro un'aggressiva Juventus che si riprende dal torpore del primo tempo e sprigiona la sua fame nel secondo prendendosi i tre punti. Comportamento inverso quello della squadra di Simone Inzaghi invece che soccombe ai bianconeri nella seconda frazione di gioco. A spiegare cosa non è andato è lo stesso allenatore che a Inter TV parla di "sconfitta che fa male perché viene in un match importante, sentito e contro una competitor. Il nostro grande errore è quello di aver finito il primo tempo sullo 0-0 perché per quanto creato il risultato doveva essere diverso. Poi abbiamo preso gol e perso un po' di distanze. Abbiamo creato qualcosina con l’occasione di Lautaro ma poi abbiamo preso il gol del 2-0 che ha chiuso la partita e rallenta il nostro percorso”.

Ci sono ancora altre venticinque partite e adesso c’è il Bologna.

"Sì. È normale che è una sconfitta che fa male a livello mentale ma dobbiamo essere bravi a lasciarla alle spalle. Mancano venticinque partite, tantissimo alla fine, adesso ne abbiamo due prima del Mondiale e dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita, capire e analizzare cosa stasera potevamo fare meglio. Stasera perdiamo e questo fa capire che le partite sono sempre decise dai dettagli e lì dobbiamo fare di più".