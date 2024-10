Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi contro la Juventus: “Sicuramente sono due punti persi - ha esordito -. Chiaramente siamo influenzati dal risultato, è un pareggio dove si meritava di più. Questo è il calcio, è difficile per me commentarla, puoi concedere quattro tiri alla Juventus ma non puoi prendere quattro gol. Riparto da quello che abbiamo fatto, quattro gol potevano essere 7-8 contro una squadra che fin qui aveva concesso un gol solo su rigore. Serviva più determinazione che è quello che in questo momento ci manca. Sul 4-3 dovevamo difendere meglio, ma ripartiamo dalle cose buone che abbiamo fatto che sono state tante”.

Cosa c’è di positivo e cosa da rivedere?

“Quello che abbiamo creato contro una squadra di valore come la Juventus, poi non possiamo concedere quattro gol su quattro tiri. Il calcio è questo, non fa sconti. Ovviamente ora nell’analisi siamo influenzati anche dal risultato. È un campionato aperto con tante squadre accreditate, bisognerà lavorare sui particolari ancora di più che nella passata stagione. Cercheremo di farlo. È un campionato aperto, con tante squadre che vogliono fare bene. Vogliamo restare in equilibrio fino alla fine”.