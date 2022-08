“Abbiamo lavorato un pochetto meno perché di solito si parte più avanti, abbiamo aspettato i ragazzi che sono rientrati il 13 luglio“. Esordisce così Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo il match vinto in extremis in casa del Lecce. “Poi questa settimana abbiamo abbassato i carichi. Oggi abbiamo affrontato una squadra con grandissimo cuore, ma una squadra come la nostra doveva chiuderla prima. Sicuramente anche noi abbiamo dimostrato un cuore immenso. Ci siamo un po’ disuniti dopo la prima mezzora dopo quel fallo su Lautaro, abbiamo avuto delle difficoltà che ovviamente analizzeremo nei prossimi giorni con i ragazzi”.